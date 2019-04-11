ВИДЕО: Два автомобиля не смогли проехать по кольцу в Петрозаводске

Очередная авария произошла на верхнем Чапаевском кольце.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП, которое произошло 10 апреля в 14.30 на верхнем Чапаевском кольце у гипермаркета "Сигма".

Один из автомобилей, съезжая с кольца в направлении Лесного проспекта, зацепил вторую машину, двигавшуюся в попутном направлении.