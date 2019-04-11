ВИДЕО: Два автомобиля не смогли проехать по кольцу в Петрозаводске

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Очередная авария произошла на верхнем Чапаевском кольце.
Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП, которое произошло 10 апреля в 14.30 на верхнем Чапаевском кольце у гипермаркета "Сигма".
Один из автомобилей, съезжая с кольца в направлении Лесного проспекта, зацепил вторую машину, двигавшуюся в попутном направлении.
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