ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись утром на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

В Петрозаводске во вторник около девяти часов утра произошло ДТП, момент аварии зафиксировала уличная камера.

Инцидент произошел на Комсомольской проспекте. Автомобили столкнулись в тот момент, когда один из участников движения пошел на разворот в районе Балтийской, другой в это время двигался прямо. В результате ДТП одна из машин выехала на газон.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (7 чел., 2 ед. техники), сообщает ГУ МЧС по Карелии.

Информация о пострадавших уточняется.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо" (см. правую верхнюю сторону экрана).