11:18, 17 Июля 2018
ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись утром на Комсомольском проспекте в Петрозаводске
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В Петрозаводске во вторник около девяти часов утра произошло ДТП, момент аварии зафиксировала уличная камера.
Инцидент произошел на Комсомольской проспекте. Автомобили столкнулись в тот момент, когда один из участников движения пошел на разворот в районе Балтийской, другой в это время двигался прямо. В результате ДТП одна из машин выехала на газон.
На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (7 чел., 2 ед. техники), сообщает ГУ МЧС по Карелии.
Информация о пострадавших уточняется.
Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо" (см. правую верхнюю сторону экрана).
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