06:40, 31 Июля 2018
ВИДЕО: Две бабуси украли продукты из магазина на Октябрьском, не заметив скрытую камеру
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Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух немолодых женщин, которые украли продукты из магазина на Октябрьском проспекте.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух женщин в связи с совершением кражи продуктов питания из магазина на Октябрьском проспекте. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Карелии.
Всех, кто узнал этих женщин или располагает информацией об их местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59 или 8-911-407-49-88.
Конфиденциальность гарантируется.
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