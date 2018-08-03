ВИДЕО: Две иномарки столкнулись у "зебры" в Петрозаводске

Появилось видео, как на пересечении улиц Горького и Анохина столкнулись два автомобиля.

Авария произошла в пятницу в 18.58. Opel выехал с улицы Горького на перекресток, водитель не заметил иномарку, двигавшуюся по главной дороге.

После столкновения одна из иномарок перевернулась на крышу. Второй автомобиль откинуло на тротуар.

Обошлось без пострадавших.

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".