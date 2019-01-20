ВИДЕО: Две легковушки эффектно столкнулись на Перевалке

В Петрозаводске минувшей ночью на пересечении Чапаева и Ватутина столкнулись два легковых автомобиля.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновение "ВАЗ-2110" (Lada 110) и "ВАЗ-2107" произошло 20 января в 02.23.

"От столкновения (правым передним крылом - передней стороной) легковые автомобили отбросило на угол перекрестка. Транспортные средства получили механические повреждения", - отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.