ВИДЕО: Две легковушки не поделили дорогу в Петрозаводске

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Октябрьском проспекте в районе дома №47.

Авария случилась 17 февраля в 02.36. Легковые автомобили двигались по Октябрьскому проспекту в противоположных направлениях.

ДТП произошло, когда один из участников совершал разворот, а второй - двигался в прямом направлении.

"От удара в левый борт двигавшийся в прямом направлении автомобиль развернуло и отбросило на разделительный газон и леерное ограждение", - отмечает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".