ВИДЕО: Две легковушки не поделили дорогу в Петрозаводске

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Октябрьском проспекте в районе дома №47.
Авария случилась 17 февраля в 02.36. Легковые автомобили двигались по Октябрьскому проспекту в противоположных направлениях.
ДТП произошло, когда один из участников совершал разворот, а второй - двигался в прямом направлении.
"От удара в левый борт двигавшийся в прямом направлении автомобиль развернуло и отбросило на разделительный газон и леерное ограждение", - отмечает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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