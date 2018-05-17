ВИДЕО: Джон Траволта станцевал рядом с поющим 50 Cent

Он выбрался на сцену к артисту, и это, наверное, самая лучшая подтанцовка, о которой можно мечтать.

Актёр известен своей любовью к танцам, всё-таки начинал свою карьеру он именно с мюзиклов "Лихорадка субботнего вечера", "Бриолин"... И сейчас 64-летний артист всё ещё неотразим в танце, о чём он всем напомнил на афтепати в Каннах под качающий рэп, сообщает "Лайф".

Возможно, не совсем так отрываются на концертах 50 Cent, но старину Джона это не смущало. Он выбрался на сцену к артисту, и это, наверное, самая лучшая подтанцовка, о которой можно мечтать.

Не каждый день твоих поклонников заводит Траволта. Не то чтобы они с рэпером приятели, но этот момент так очаровал музыканта, что он поделился роликом в своём "твиттере" и очень мило его подписал.

Пользователи соцсети оценили шедевр — почти 4 тыс. репостов меньше чем за сутки. Как бы кто ни относился к актёру, но настроение он поднимает точно.