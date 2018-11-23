ВИДЕО: Федеральный канал взял интервью у сожителя Ивана Романова, которого осудили за педофилию

На телеканале ТВ-3 вышла в эфир передача под названием "Дело петрозаводских студентов".

"Колю Костина и Славу Касаткина, первокурсников речного училища, нашли повешенными в лесу в 80 километрах от Петрозаводска. Позже один из преподавателей признается, что знакомил курсантов со своими друзьями-чиновниками для романтических отношений…", - говорится в описании к программе.

Передача вышла в эфир телеканала ТВ -3 22 ноября в 23.00. В частности, друг Ивана Романова Павел Тюкин рассказал, как он познакомился с Романовым и стал с ним жить. Молодой человек вспомнил, как следователи пришли с обыском в квартиру депутата.

Напомним, в ноябре 2014 года курсанты речного училища — 17-летний Николай Костин и 16-летний Вячеслав Касаткин выехали из Петрозаводска на такси в Вытегру и пропали. Через несколько дней их тела были найдены в лесу недалеко от села Шелтозеро.

В мае 2015 года следователи задержали депутата Ивана Романова и замдиректора речного училища Олега Семенова, который позже покончил жизнь самоубийством в СИЗО.

В декабре 2016 года Петрозаводский городской суд приговорил к 20 годам колонии экс-депутата парламента Карелии Ивана Романова, признанного виновным в сексуальных преступлениях против курсантов Речного училища.

Как доказано в суде, в 2012 году Романов при пособничестве замдиректора по воспитательной работе Петрозаводского речного училища Олега Семенова совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов. Семенов искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, теряли контроль за происходящим вокруг, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.

В отношении Семенова уголовное преследование прекращено в связи с его самоубийством в СИЗО.