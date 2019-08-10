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Новости. Общество
16:34, 10 Августа 2019
фото: правительство Карелии

ВИДЕО: Фестиваль "Ruskeala Symphony" открылся грандиозным концертом

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В пятницу, 9 августа, состоялось открытие одного из главных культурных событий Карелии – III Международного фестиваля «Рускеала Симфони», сообщили в правительстве Карелии.

Фестиваль в третий раз собрал любителей академической музыки в Горном парке "Рускеала". Если первый праздник собрал порядка 2 тысяч зрителей, второй – больше 6 тысяч, то в этом году за три дня работы организаторы ожидают порядка 10 тысяч зрителей.

9 августа артисты открыли "Ruskeala Symphony" концертом "Английская ночь в Итальянском карьере". Звучали композиции знаменитых британских рок-групп. Аранжировки композиций The Beatles, The Rolling Stones, Uriah Heep, Queen в исполнении Симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением дирижера из Великобритании Мариуса Стравинского были встречены громом аплодисментов. Два солиста прошедшего концерта – звезды мировой академической сцены: гитарист Дмитрий Илларионов и скрипач Леонард Шрайбер (Бельгия).

Но главным событием прошедшего концерта стало исполнение "Концерта для вертушек с оркестром" также британского композитора Габриэля Прокофьева. Солировал – один из самых известных музыкантов Туманного Альбиона DJ Switch. Пожалуй, интересен еще и тот факт, что у нас в Карелии произведение внука великого Сергея Прокофьева дирижировал также потомок великого русского композитора Игоря Стравинского.

Завершилось открытие фестиваля "Ruskeala Symphony" грандиозным фейерверком. Звезды салюта рассыпались над уникальными природными декорациями Итальянского карьера вмести с последними аккордами аранжировки Uriah Heep.

В субботу, 10 августа, выступления музыкантов на разных природных концертных площадках продолжаются.

Второй день фестиваля "Ruskeala Symphony" начался с Генделя. "Музыка на воде" звучит в исполнении Камерного состава Симфонического оркестра карельской филармонии в Большом мрамором каньоне.

Видео - ГТРК "Карелия"


Правительство Карелии

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