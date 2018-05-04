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Новости. Общество
11:25, 04 Мая 2018

ВИДЕО: Фильм "Путь Петтая" покажут юным футболистам из районов Карелии

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Премьера фильма состоится 5 мая на церемонии награждения победителей VII детско-юношеского турнира по футболу памяти арбитра международной футбольной федерации (FIFA) Владимира Петтая.

Открытие турнира пройдет 5 мая в 9:00 на центральном республиканском стадионе "Спартак". Все игры будут посвящены памяти выдающегося судьи, талантливого футболиста Владимира Петтая. Благодаря его усилиям в Карелии выросла целая плеяда молодых арбитров, обслуживающих матчи первой, второй лиги Первенства России и региональные соревнования по футболу.

Генеральным спонсором турнира выступил "Русский Лесной Альянс". Пригласив детские команды с районов республики, компания взяла на себя все расходы по проживанию и питанию детей. Таким образом, впервые возможность участвовать в турнире получили юные спортсмены со всех районов Карелии. Более 300 ребятишек из Беломорска, Пудожа, Сегежи, Чупы, Костомукши, Сортавалы, Олонца, Кеми, Медвежьегорска, Мелиоративного, Суоярви и Кондопоги уже подтвердили свое участие в турнире

"Мы постарались сделать спортивный праздник для карельских ребятишек, занимающихся футболом. Об этом всегда мечтал Владимир Петтай", - пояснил директор компании "Русский Лесной Альянс" Сергей Савицкий. – Мы хотим, чтобы дети поняли, что трудолюбие и настойчивость позволяют добиться многого в жизни. Володе никто не помогал, он сделал себя сам.

Завершением турнира станет вечер памяти Владимира Петтая. В актовом зале ПетрГУ соберутся родные и близкие Владимира Леонидовича, его коллеги и друзья, среди которых немало именитых спортсменов и известных арбитров.

В этом году организаторы турнира совместно с ГТРК "Карелия" подготовили специальный фильм памяти легендарного арбитра "Путь Петтая". Его премьера состоится в рамках церемонии награждения победителей турнира. Посмотреть полную версию можно будет 7 мая в эфире "Россия 24 – Карелия" в 19.30 в рубрике "Карелия спортивная".

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