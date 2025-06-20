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Видео-флэшмоб с «Дошираком» в поддержку российских туристов сняли в Абхазии

Новости. Курьёзы
00:10, 30 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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В Абхазии история, которая началась со скандала, завершилась добрым жестом со стороны местных жителей.

 

Поводом для общественного резонанса стало видео, где экс-сотрудница Министерства туризма нелестно отозвалась о туристах из России. По её словам, те «приезжают за 300 рублей», «едят «Доширак»», «стоят за бесплатной водой» и «не оставляют денег в регионе». Резкие слова обидели не только россиян, но даже самих жителей Абхазии.

Для жителей республики российские туристы — это не просто гости, а основа туристического сезона. В ответ на неприветливые слова чиновницы абхазские предприниматели, владельцы жилья, отельеры, экскурсоводы и просто местные жители начали выкладывать в соцсети короткие сатирические видео, где заваривали лапшу «Доширак» в самых живописных местах: на пляжах, в отелях, на террасах с видом на горы.

К движению присоединились и сами туристы. Люди с удовольствием фотографировались с лапшой быстрого приготовления в руках, публиковали ироничные подписи вроде «Счастье за 50 рублей», «Дошик с видом на Пицунду» или «Абхазия — вкусно, душевно и доступно».

Все с улыбкой подчеркивают: еда не делает человека беднее или богаче — главное, атмосфера, тепло и доброжелательность.

Ранее глава отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристина Лакербая, работающая представителем структуры, заявила, что приезжие, которые питаются дошираками и не вылезают из отелей, для Абхазии не выгодны. После этого многие отдыхающие из России стали призывать к бойкоту черноморского курорта и отменять поездки. Позднее власти Абхазии сообщили, что чиновницу освободили от занимаемой должности.

Напомним, редактор «Столицы» рассказал о своей поездке в Абхазию и поделился опытом с теми, кто собирается провести там свой отпуск.

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