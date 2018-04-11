ВИДЕО: Ford сбил женщину на "зебре" в центре Петрозаводска и уехал

В столице Карелии ищут очевидцев, которые знают помер иномарки.

Авария случилась на ул.Гоголя 10 апреля в 15.22.

"Сбил жену и уехал с места ДТП. Очевидцев которые видели номер машины прошу отписаться или позвонить 89114259220", - сообщает участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".