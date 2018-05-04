ВИДЕО: Где в Петрозаводске можно посмотреть военную драму Константина Хабенского "Собибор"

В России 3 мая стартовал прокат художественного фильма Константина Хабенского "Собибор". Картина основана на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши.

В октябре 1943 года заключённые лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание – единственным успешное восстание в нацистском лагере смерти.

"Собибор" – это полнометражный режиссерский дебют Константина Хабенского, который также исполнил в фильме главную роль. Начальника лагеря сыграл голливудский актер Кристофер Ламберт.

Картина имеет возрастное ограничение 12+.

В Петрозаводске фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах сети "Мираж" (в ТРЦ "Макси", "Лотос-Плаза" и "Тетрис"), а также в "Премьере".