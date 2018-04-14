ВИДЕО: ГИБДД Карелии показала сказ о дорожном воине

Позитивный пятиминутный фильм - мультфильм Липецких госавтоинспекторов "Сказ о дорожном воине" разместили в паблике ГИБДД Карелии.

В паблике "ГИБДД Карелии" появился мультфильм "Сказ о дорожном воине". Видеоклип создали на конкурс телерадиопрограмм, посвященных безопасности дорожного движения в Воронеже сотрудники Госавтоинспекции Липецкой области.