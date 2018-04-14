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Новости. Общество
11:34, 14 Апреля 2018

ВИДЕО: Глава Карелии показал, как в Москве проводят весеннюю уборку

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Артур Парфенчиков запечатлел на видео, как в Москве родители вышли на уборку территории детского сада, который посещают их дети.

На своей странице "ВКонтакте" глава Карелии разместил видеозапись, на которой запечатлел, как в Москве проводится весенняя уборка.

"В Москве родители вышли на уборку и приведение в порядок территорий детских садиков, которые посещают их дети", - написал глава Карелии в комментарии к видео.

Напомним, 10 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий учебных заведений Петрозаводска, и практически везде состояние дворов вызвало нарекания со стороны руководителя региона.

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-14 11:44:29
А глава не в курсе что ли,что у нас,в Карелии,тоже самое? Для этого он в Масскву скатался на наши налоги?И в детских садах родители вносят свою лепту,и в школах дети принимают участие в субботниках,и во дворах жители граблями ворочают.Может нам ещё и ямы на дорогах выходить засыпать своим асфальтом? Развелось руководителей и контролеров -а работать-то физически кто будет?
David
2018-04-14 12:26:36
sherhan2, +100
однозначно
2018-04-14 11:43:45
В отличии от этого видеоблогера москвичи умеют правильно пользоваться рабочими перчатками
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