ВИДЕО: Глава Карелии показал, как в Москве проводят весеннюю уборку

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Артур Парфенчиков запечатлел на видео, как в Москве родители вышли на уборку территории детского сада, который посещают их дети.
На своей странице "ВКонтакте" глава Карелии разместил видеозапись, на которой запечатлел, как в Москве проводится весенняя уборка.
"В Москве родители вышли на уборку и приведение в порядок территорий детских садиков, которые посещают их дети", - написал глава Карелии в комментарии к видео.
Напомним, 10 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий учебных заведений Петрозаводска, и практически везде состояние дворов вызвало нарекания со стороны руководителя региона.
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