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Новости. Общество
11:16, 16 Марта 2019

ВИДЕО: Глава МВД России сообщил о снижении тяжких преступлений в Карелии

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев проинспектировал реконструкцию ведомственных объектов, которые готовятся к 100-летию Карелии.

Колокольцев ознакомился с ходом реконструкции экспертно-криминалистического центра в Петрозаводске, а также посетил Медвежьегорский район, где побывал в районном отделе МВД, в котором сейчас завершается ремонт. Теперь в Медвежьегорске для удобства граждан все подразделения полиции сосредоточатся в одном здании.

В ходе совещания Владимир Колокольцев отметил, что оперативная обстановка в Карелии стабильная.

"Мы констатируем снижение таких тяжких преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи, хищения автотранспорта, то есть те виды преступлений, которые касаются каждого гражданина", - сказал Колокольцев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Частное лицо
2019-03-16 12:27:04
Колокольцев хорошо выглядит, что есть то есть....
кир2
2019-03-16 13:19:52
Частное лицо, Главное умный , доктор юр.наук , таких министров практически нет . Да и не ворует как некоторые на питании и обмундировании сотрудников .
Мизантроп
2019-03-16 13:06:45
Частное лицо, Да, да, да... Только когда их начинают сажать (а они сядут рано или поздно), то гиены начинают выть о букете немыслимых заболеваний.
кир
2019-03-16 11:32:19
Нужны жесткие законы и новые лагеря для заключенных. Нечего сравнивать с США, что у них там гораздо больше сидит. Люди везде одинаковы как и преступления, которые совершают.
Гость
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