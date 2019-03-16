ВИДЕО: Глава МВД России сообщил о снижении тяжких преступлений в Карелии

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев проинспектировал реконструкцию ведомственных объектов, которые готовятся к 100-летию Карелии.

Колокольцев ознакомился с ходом реконструкции экспертно-криминалистического центра в Петрозаводске, а также посетил Медвежьегорский район, где побывал в районном отделе МВД, в котором сейчас завершается ремонт. Теперь в Медвежьегорске для удобства граждан все подразделения полиции сосредоточатся в одном здании.

В ходе совещания Владимир Колокольцев отметил, что оперативная обстановка в Карелии стабильная.

"Мы констатируем снижение таких тяжких преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи, хищения автотранспорта, то есть те виды преступлений, которые касаются каждого гражданина", - сказал Колокольцев.