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Новости. Происшествия
08:05, 17 Апреля 2018
фото: http://petrozavodsk.bezformata.ru

ВИДЕО: Главврач БСМП рассказал, какие травмы получил школьник, выпавший из окна 3-го этажа

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Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексей Хейфец рассказал, какие травмы получил школьник, накануне выпавший из окна на третьем этаже лицея №13.

Руководитель БСМП Алексей Хейфец в интервью журналистам ГТРК рассказал, что у выпавшего из окна школьника врачи диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы костей предплечья обеих рук. В целом состояние подростка оценивается как средней тяжести.

По словам Алексея Хейфеца, школьник нуждается в психологической помощи, его осматривают и опрашивают психологи и психиатры.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в больницу с телесными повреждениями был доставлен 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша выпал из окна третьего этажа лицея № 13, которое открыл самостоятельно прямо во время урока математики в 10 классе.

Следком Карелии начал проводить доследственную проверку по данному факту.

Все подробности – в видеосюжете наших коллег.

 

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