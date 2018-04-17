ВИДЕО: Главврач БСМП рассказал, какие травмы получил школьник, выпавший из окна 3-го этажа

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Алексей Хейфец рассказал, какие травмы получил школьник, накануне выпавший из окна на третьем этаже лицея №13.

Руководитель БСМП Алексей Хейфец в интервью журналистам ГТРК рассказал, что у выпавшего из окна школьника врачи диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы костей предплечья обеих рук. В целом состояние подростка оценивается как средней тяжести.

По словам Алексея Хейфеца, школьник нуждается в психологической помощи, его осматривают и опрашивают психологи и психиатры.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в больницу с телесными повреждениями был доставлен 16-летний подросток. По предварительным данным, юноша выпал из окна третьего этажа лицея № 13, которое открыл самостоятельно прямо во время урока математики в 10 классе.

Следком Карелии начал проводить доследственную проверку по данному факту.

Все подробности – в видеосюжете наших коллег.