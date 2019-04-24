ВИДЕО: "Гонка" в центре Петрозаводска привела к групповому ДТП

Авария произошла поздним вечером 23 апреля на проспекте Ленина.

В "ДТП ПТЗ" сообщили, что авария с участием легковых автомобилей Mercedes-Benz, Renault Fluence и Honda Civic произошла на пр. Ленина в 23.05.

ДТП произошло, когда Mercedes совершал маневр обгона. В это момент произошло боковое касательное столкновение бортами с двигающимся в попутном направлении Renault и двигающейся во встречном направлении Honda.

От столкновения Мерседес "встал" на два левых колеса, выехал влево за пределы дорожного полотна на газон, сбил металлическое ограждение и врезался в опору уличного освещения, не доехав до тротуара с пешеходами.

По предварительной информации, телесные повреждения получили водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля Mercedes.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.