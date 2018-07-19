11:16, 19 Июля 2018
Госдума начала обсуждать повышение пенсионного возраста в России - прямая трансляция
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Государственная дума приступила к рассмотрению в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе.
Напомним, законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. В Карелии, как в регионе, приравненном к территориям Крайнего Севера, пенсионный возраст увеличится до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст предлагается с 2019 по 2034 год.
Смотрите прямую трансляцию заседания Государственной думы на сайте Госдумы или на встроенном ниже видео.
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