Госдума начала обсуждать повышение пенсионного возраста в России - прямая трансляция

Государственная дума приступила к рассмотрению в первом чтении законопроекта о пенсионной реформе.

Напомним, законопроект предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. В Карелии, как в регионе, приравненном к территориям Крайнего Севера, пенсионный возраст увеличится до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст предлагается с 2019 по 2034 год.

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