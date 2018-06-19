ВИДЕО: Хромой лисенок искал в Беломорске еду

Жительница Карелии запечатлела на видео, как лисенок бегал по Беломорску в поисках еды.

"Сегодня в полночь из леса в поисках еды вышла лиса. Пользователи инстаграм засняли хромую лису на улице Мерецкова", - сообщается в паблике "Беломорск".

Зверь совсем не боится людей и очень близко подпускает к себе, отметили очевидцы.

Это уже не первый случай когда звери выходят в город в поисках еды.