ВИДЕО: Хромой лисенок искал в Беломорске еду

По теме
Загрузка...
Жительница Карелии запечатлела на видео, как лисенок бегал по Беломорску в поисках еды.
"Сегодня в полночь из леса в поисках еды вышла лиса. Пользователи инстаграм засняли хромую лису на улице Мерецкова", - сообщается в паблике "Беломорск".
Зверь совсем не боится людей и очень близко подпускает к себе, отметили очевидцы.
Это уже не первый случай когда звери выходят в город в поисках еды.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
15.06.2018, 20:46
15.06.2018, 19:06
18.06.2018, 06:40
18.06.2018, 10:40
12.06.2018, 12:00
Аналитика
Сегодня 12:00
Капитал
Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону.
18.06.2018 13:55
15.06.2018 14:57
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
Чтиво
Сегодня 09:58
Личное мнение
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
13.06.2018 11:48
Медиа
18.06.2018 13:26
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии