ВИДЕО и ФОТО: Автомобили завалены песком после уборки тротуаров в Петрозаводске

Автомобилисты "благодарят" городские службы, пытаясь очистить от зимнего смета свои автомобили.

Уборка тротуаров, которую сегодня проводит ООО "ТехРент" в Петрозаводске, стала бедствием для автомобилистов. После механизированной уборки зимнего смета тракторными щетками припаркованные на обочинах дорог автомобили оказываются в грязи и песке.

"Спасибо городским службам, за испорченное субботнее настроение. Чтоб вам пусто было", – пишет петрозаводчанин в паблике "ДТП ПТЗ", где автомобилисты выложили фото и видео последствий уборки города от зимнего смета.

Водителям, проживающим на улицах Чапаева, Дзержинского, Свердлова, Шотмана, Красноармейской и Лесном проспекте, нужно быть осторожнее. В мэрии обещают, что в эти выходные именно здесь пройдет уборка тротуаров.