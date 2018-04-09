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Новости. Общество
09:48, 09 Апреля 2018

ВИДЕО и ФОТО: Пенсионеры в Беломорском районе 7 лет борются за выживание в полуразрушенном доме

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В Беломорском районе Карелии власти 7 лет не могут решить вопрос с переселением пожилой супружеской пары с внучкой, которые остались на выживание в полуразрушенном аварийном доме, пострадавшем от пожара.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились неравнодушные жители Беломорска, которые пытаются помочь пожилой паре – единственным жильцам аварийного дома – переехать в безопасное место.

В поселке Золотец Беломорского района на улице Золотецкая, 1 в полуразрушенном доме, пострадавшем от пожара, проживает семья пенсионеров с внучкой. Они являются единственными жильцами аварийного дома. Уже 7 лет стоят в очереди на получение жилья, но безрезультатно.

Дом был построен в 60-х годах. Пенсионеры живут там с 1972 года.

"Недавно в их доме был пожар, - написали авторы обращения. - Горела квартира как раз над ними. Естественно, все затопили. Пожар был зимой... Пенсионеры как смогли просушили квартиру, чтобы хоть как то можно было жить... Но даже после пожара власти не спешат предложить пожилым людям другое жилье".

Как объяснили сами хозяева аварийного жилья, все документы на получение другой квартиры у них есть, на руках имеется решение суда о предоставлении жилья, но власти стараются не замечать проблем единственных жильцов полуразрушенного и полусглоревшего дома.

"У приставов в очереди они вторые стоят, - написали в письме неравнодушные земляки пенсионеров, - а в мэрии их переместили на 60-е место. Постоянно отпихивают назад. Присылают одни отписки".

Авторы письма не понимают, какие еще нужны основания мэрии, чтобы дать людям жилье.

"Вы бы сами смогли прожить в таких условиях, как живет эта семья?" – задает вопрос мобильный репортер из Беломорского района.

Фото мобильного репортёра Алёна Панюшкина. Видео с места событий.

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Комментарии

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User
2018-04-09 10:15:34
Зато у них есть Крым.
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