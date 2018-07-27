ВИДЕО: Играющие в баскетбол попугаи очаровали Интернет-пользователей

Снятое в Венесуэле видео с играющими в баскетбол попугаями стало вирусным в Сети.

Об этом пишет "Ридус".

"Птички быстро разобрались в правилах и отбирали друг у друга мячик, чтобы забросить его в корзину. За каждое точное попадание пернатым полагалось угощение от хозяина. Попугайские соревнования прошли, предположительно, в Венесуэле и быстро стали вирусными в Сети, где пользователи прозвали смышленых птичек "самыми милыми баскетболистами района", - отмечает издание.