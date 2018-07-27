ВИДЕО: Играющие в баскетбол попугаи очаровали Интернет-пользователей

По теме
Загрузка...
Снятое в Венесуэле видео с играющими в баскетбол попугаями стало вирусным в Сети.
Об этом пишет "Ридус".
"Птички быстро разобрались в правилах и отбирали друг у друга мячик, чтобы забросить его в корзину. За каждое точное попадание пернатым полагалось угощение от хозяина. Попугайские соревнования прошли, предположительно, в Венесуэле и быстро стали вирусными в Сети, где пользователи прозвали смышленых птичек "самыми милыми баскетболистами района", - отмечает издание.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
Аналитика
26.07.2018 16:40
Обществоведение
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
Чтиво
26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
25.07.2018 15:46
13.07.2018 13:29
Комментарии