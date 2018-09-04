ВИДЕО: Иномарка по "встречке" пронеслась по центру Петрозаводска

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В Петрозаводске камера запечатлела, как водитель на иномарке проехал перекресток ул.Антикайнена-ул.М.Горького, по "встречке" и на "красный".
В День знаний 1 сентября в 10.42 на перекрестке ул.Антикайнена-ул.Горького водитель иномарки, двигаясь в сторону проспекта Ленина, объехал ожидающий разрешающего сигнала светофора транспорт по встречной полосе, выехал на перекресток, напугав пешехода на "зебре", и продолжил движение по "встречке".
Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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