ВИДЕО: Иномарка по "встречке" пронеслась по центру Петрозаводска

В Петрозаводске камера запечатлела, как водитель на иномарке проехал перекресток ул.Антикайнена-ул.М.Горького, по "встречке" и на "красный".

В День знаний 1 сентября в 10.42 на перекрестке ул.Антикайнена-ул.Горького водитель иномарки, двигаясь в сторону проспекта Ленина, объехал ожидающий разрешающего сигнала светофора транспорт по встречной полосе, выехал на перекресток, напугав пешехода на "зебре", и продолжил движение по "встречке".

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".