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Новости. Происшествия
16:29, 04 Сентября 2018

ВИДЕО: Иномарка по "встречке" пронеслась по центру Петрозаводска

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В Петрозаводске камера запечатлела, как водитель на иномарке проехал перекресток ул.Антикайнена-ул.М.Горького, по "встречке" и на "красный".

В День знаний 1 сентября в 10.42 на перекрестке ул.Антикайнена-ул.Горького водитель иномарки, двигаясь в сторону проспекта Ленина, объехал ожидающий разрешающего сигнала светофора транспорт по встречной полосе, выехал на перекресток, напугав пешехода на "зебре", и продолжил движение по "встречке".

Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-09-04 16:56:57
Надо передать право расправы над такими джигитами всем участникам дорожного движения. И приплачивать за это. Самоуправление на дорогах!
Беня
2018-09-04 16:38:32
Вах! Молодец! Как джигит проехал! :)
Гость
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