ВИДЕО: Иномарка протаранила выехавшие на "красный" "жигули" в центре Петрозаводска

ДТП с пострадавшим произошло ночью на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 26 июня, в 23.56 в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Ленина-улицы Анохина 44-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora.

В результате ДТП водитель Daewoo получил травмы, ему оказана медицинская помощь.