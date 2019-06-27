09:05, 27 Июня 2019
ВИДЕО: Иномарка протаранила выехавшие на "красный" "жигули" в центре Петрозаводска
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ДТП с пострадавшим произошло ночью на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду, 26 июня, в 23.56 в Петрозаводске на перекрёстке проспекта Ленина-улицы Анохина 44-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora.
В результате ДТП водитель Daewoo получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
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