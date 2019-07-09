ВИДЕО: Известная российская актриса проводит летний отпуск в Карелии

Таисия Вилкова решила провести середину лета не на зарубежных курортах, а в Карелии.

Звезда российского кино, которая приобрела известность, снявшись в сериале "Деффчонки" и киноэпопеи "Гоголь" приехала в Карелию, пишет Teleprogramma.

О планах на отпуск Таисия недавно сообщила на своей странице в Instagram, обратившись к подписчикам с вопросом, где, по их мнению, лучше устроиться с друзьями на отдых.

"Поделитесь, пожалуйста, куда ехать в Карелии? Где останавливаться? Может быть есть какие-то авторские туры? Чтобы не туризм, а по красоте, ну, если вы понимаете, о чем я", – написала Таисия и получила массу рекомендаций от поклонников.

"Рускеала, Кивач, Гирвас, Валаам, Кижи", "Можно купить тур и сплавляться по рекам", "Город Медвежьегорск, не пожалеете. "Городище, так и называется! Место, с которого отрывается потрясающий вид на красоты Карелии. Но готовьте обувь, потому что придется подниматься по лесу в гору", – оставили комментарии знатоки края.

Таисия опубликовала видео, которое подтверждает, что актриса и ее друзья хорошо обустроились и чувствуют себя на отдыхе великолепно. Вилкова сняла видео с подругой, актрисой Настей Мытражик, с которой она вместе работает в Театре имени Пушкина, на берегу широкого озера.