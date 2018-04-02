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Новости. Общество
19:40, 02 Апреля 2018

ВИДЕО: Яна Рудковская обнажила грудь

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А казалась такой скромницей!

Яна Рудковская по праву считается одной из самых элегантных российских звезд. Она умеет с шиком носить дизайнерские наряды и никогда не позволяет себе надевать вульгарные или чрезмерно откровенные вещи, рассказывает Woman’s day. Но, видимо, ей, как и любой женщине, весной особенно хочется маленьких безумств. Для съемки в модном журнале звездный продюсер выбрала платье, которое в деталях позволило рассмотреть ее бюст.

Полупрозрачное серебристое платье от Elie Saab с нескромным декольте практически обнажило все прелести Рудковской. И надо сказать, тут есть чем полюбоваться! Фигура у 43-летней мамы троих детей – как у молодой девушки.

"Горячий бэкстейдж со съемки невероятной Эллен фон Унверт. Скоро выложу не менее горячие фото", – пообещала Яна своим подписчикам. А те начали гадать, настоящая ли у звезды грудь или все это великолепие – результат умелой работы пластического хирурга. Разумеется, нашлись среди фолловеров и те, кто пристыдил Рудковскую: дескать, замужней женщине с детьми не стоит выставлять свое тело напоказ. Другие, наоборот, поддержали красавицу: зачем же прятать такую красоту.

Кстати, совсем недавно Рудковской досталась порция критики за снимки в купальнике. "Под моим фото написали: "Пенсионный фонд!". Потом: "Зачем ты так легла, ты же мать троих детей!". Товарищи! Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бекхэм старше меня на два года, Дженнифер Лопес старше на шесть лет, Мадонне в этом году 60 лет, и что? Фигура позволяет", – ответила тогда Яна подписчикам.

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