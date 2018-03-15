ВИДЕО: Юрий Шевчук выпустил клип в память об умершей от рака жене

Группа ДДТ выпустила клип на песню "Когда ты была здесь".

Лидер группы Юрий Шевчук посвятил клип своей жене Эльмире Бикбовой, умершей от рака в 1992 году в возрасте 24 лет, пишет "Собака".

В клипе присутствуют виды Петербурга и кадры из больничной палаты.

В интервью, которое Шевчук не так давно дал Юрию Дудю, музыкант признался, что долго вообще не мог говорить о супруге. Даже сейчас ему тяжело о ней вспоминать. Шевчук рассказал, что по-настоящему был влюблен в Бикбову и старался как-то помочь ей справится с болезнью.

"Нет, шансов ее спасти не было. Мы пытались. У нее был рак мозга. Недавно от этой болезни умер гениальный Хворостовский", — рассказал рокер.