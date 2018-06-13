ВИДЕО: Кадыров отреагировал на шутку Слепакова о его пистолете и российской сборной

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "искренне посмеялся" над шуточной песней российского комедийного актера и шоумена Семена Слепакова о футболе.

Семен Слепаков 11 июня разместил на своем канале в YouTube видеоролик, где исполнил новую песню. По сюжету тренером сборной России по футболу становится Рамзан Кадыров. Команда проигрывает со счетом 0:2 футболистам из ОАЭ, а Кадыров возвращается в Чечню, оставляя игрокам пистолет.

Послушая песню, министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров призвал Слепакова извиниться за нее перед Кадыровым и российской сборной по футболу, пишет РБК. Он отметил, что шоумену следовало бы выражаться более литературным языком. Умаров также счел неуместными шутки над сборной России. "Мягко говоря, низкопробно все это", — сказал он.

При этом сам Рамзан Кадыров на своей странице в "Вконтакте" заявил, что "искренне посмеялся" над шуточной песней шоумена.

"Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", — написал Кадыров. Глава Чечни пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу. Он будет проходить в России.