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Новости. Общество
10:42, 17 Июля 2018

ВИДЕО: Как будет выглядеть здание бывшей поликлиники на Ленина после реконструкции

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В новостях ГТРК "Карелия" показали, как после реконструкции будет выглядеть историческое здание на проспекте Ленина в Петрозаводске, в котором раньше располагалась детская поликлиника.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-17 12:16:04
Горожанин, внесу немного исторической справедливости. Вот ранее на месте дома № 18 по ул.Герцена тоже стоял деревянный дом, который тоже можно было считать объектом культурного наследия. Но партийным работникам, видным советским деятелям культуры и даже некоторым архитекторам очень хотелось жить в центре города в светлых и просторных квартирах. Вот и воткнули на это место кирпичную пятиэтажку /следует заметить, что не серийную хрущевку/ и стали жить там долго и счастливо. Если забыли, то напомню, что в застойные годы простолюдины назвали этот дом " дворянское гнездо"
Горожанин
2018-07-17 11:36:55
Не надоело с завидной тупостью при каждом удобном случае нести этот бред про "ватников, большевиков, патриотов"? У нас в Карелии нормальные люди, и митинги, узаконенные, кстати, Конституцией РФ, проходят цивилизованно. И нечего тут нагнетать ситуацию, у нас не Украина. Да и от 90 годов мы тоже недалеко ушли - производства как не стало, так и нет! Вот о чем надо думать ...
кир
2018-07-17 11:30:17
Нечего держаться за разрушенную гнилушку. Наследие должно быть в головах, чтобы идти дальше, в будущее. А его нет. Так называемая архитектурная общественность продлевает своё бесполезное и никчемное существование, показывая якобы нужность и полезность обществу.
Беня
2018-07-17 12:13:06
кир, вы тут по-моему не правы, у подавляющего большинства в головах (у меня отчасти в частности) склероз на всю голову. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Шо там застревает, так это пропагандистские штампы, которыми оно обзывается друг на друга, если не занято нытьем типа "денег нету ...ы-ы-ы". :)
Горожанин
2018-07-17 11:39:04
кир, наследие "в головах" легко корректируется. А памятники (архитектуры в том числе) стоят. Почувствуйте разницу
Leopol'd
2018-07-17 11:20:59
Правильно назвать "как должна бы выглядеть...". ЦУМ тоже в проекте был вполне симпатичным. Но в итоге сарай из дешевых, отделочных материалов соорудили...
Screendazzle
2018-07-17 11:10:53
То, что занимаются фигней, это точно.
Ибо от того здания ничего не осталось уже. Сохранять старые плесневелые кирпичи в центре площадки из которых уже деревья растут - это маразм.
Насчет дома согласен, да, неплохо бы.
А вот жить там могли бы адекватно настроенные россияне, то есть славяне, карелы, татары, евреи, немцы, фины, украинцы и многие другие.
Лишь изредка будут омрачать жизнь митинги майданутых ватников-либерастов, мечтающих по своей тупости все разрушить и ни фига не построить. В Украине это уже проходили, в результате вместо изменений рухнуло все, и Украина вернулась в состояние России 90-х годов.
Молодцы, что уж тут.. Хотели как лучше, а получилось как у Черномырдина...
mmorosin
2018-07-17 11:10:20
На словах журналистки о сохранении бревен грузчик шмякает историческое бревно об опору лесовоза
Сергей
2018-07-17 11:08:12
А еще раньше в здании находился горком комсомола. Вид неплохой.
кир
2018-07-17 12:11:54
Сергей, ещё раньше в этом здании расстрельные списки согласовывали. Потом финские оккупанты свой запах оставили. Учись, братан, пока ещё можешь. Только снести и забыть.
однозначно
2018-07-17 10:59:57
Фигней занимаются. На этом месте должен быть построен жилой дом со светлыми и просторными комнатами. Там будут жить патриотично настроенные ватники. Тем более, что рядом возле фонтана можно ежедневно устраивать патрионутые мероприятия.
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