10:42, 17 Июля 2018
ВИДЕО: Как будет выглядеть здание бывшей поликлиники на Ленина после реконструкции
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В новостях ГТРК "Карелия" показали, как после реконструкции будет выглядеть историческое здание на проспекте Ленина в Петрозаводске, в котором раньше располагалась детская поликлиника.
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