ФОТО и ВИДЕО: КамАЗы разбили дорогу в Университетском городке

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Житель Петрозаводска запечатлел на видео, как КамАЗы разбили дорогу на улице Университетской и сами же на ней застряли.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин разместил видео, на котором запечатлел, как КамАЗ застрял в грязи на ул.Университетской.
По словам автора видео, водители большегрузов возят стройматериалы к одному из домов на ул.Университетской, при этом портят дорогу, тротуары и газоны рядом с уже построенными котеджами.
"Посмотрите, петрозаводчане, что творится за "Лотос Плазой" по адресу: Университетская, 6, - пишет автор видео, - эти КамАЗы едут к какой-то семье, - которой страдают все".
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