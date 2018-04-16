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Новости. Общество
12:49, 16 Апреля 2018

ФОТО и ВИДЕО: КамАЗы разбили дорогу в Университетском городке

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Житель Петрозаводска запечатлел на видео, как КамАЗы разбили дорогу на улице Университетской и сами же на ней застряли.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин разместил видео, на котором запечатлел, как КамАЗ застрял в грязи на ул.Университетской.

По словам автора видео, водители большегрузов возят стройматериалы к одному из домов на ул.Университетской, при этом портят дорогу, тротуары и газоны рядом с уже построенными котеджами.

"Посмотрите, петрозаводчане, что творится за "Лотос Плазой" по адресу: Университетская, 6, - пишет автор видео, - эти КамАЗы едут к какой-то семье, - которой страдают все".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-16 13:01:04
Это исключительно проблемы проживающих там куркулей и не более того.
David
2018-04-16 14:53:05
однозначно, лентяй только ныть можешь
Гость
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