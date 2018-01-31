ВИДЕО: Камера запечатлела, как на Кукковке водитель совершил ДТП и уехал

Во дворе дома на улице Ровио водитель повредил припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП, но момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. Теперь нарушителя ищут.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как 30 января во дворе дома №3 по улице Ровио в 15.38 иномарка черного цвета привезла к подъезду двух пожилых людей. Высадив пассажиров, водитель сдал назад и задел припаркованный автомобиль.

Момент ДТП видела женщина, которую и подвез виновник аварии. Сам водитель-нарушитель предпочел покинуть место ДТП.

Происшествие попало в объектив видеокамеры, теперь водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивает владелица поврежденного авто.

"Повреждена передняя дверь со стороны пассажира (вмятина, глубокие царапины), ручка двери, зеркало", - сообщила хозяйка поврежденного автомобиля.