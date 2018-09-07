10:09, 07 Сентября 2018
ВИДЕО: Камера запечатлела, как велосипедист попал под колеса иномарки на улице Чапаева
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На улице Чапаева произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В четверг в 20.05 на перекрестке улиц Чапаева и Муезерской водитель BMW при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу, не спешившись.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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