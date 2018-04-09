ВИДЕО: Корги запрыгнул на пони и катается, удивительные кадры

В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором собака породы корги очень хочет покататься на пони.

Об этом пишет газета "Известия".

Маленький пес бегает и прыгает вокруг карликовой лошади и никак не может забраться ей на спину. Однако упорство корги берет свое, и через некоторое время собака достигает цели, запрыгивая на пони.

Хозяин лошади рассказал, что пони зовут Крикет, отмечает РенТВ. Пони очень добрый и вежливый и подает хороший пример другим лошадям.

При этом животное в результате несчастного случая лишилось одного глаза, но это не мешает ему дружить со всеми обитателями фермы.