ВИДЕО: Корги запрыгнул на пони и катается, удивительные кадры

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В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором собака породы корги очень хочет покататься на пони.
Об этом пишет газета "Известия".
Маленький пес бегает и прыгает вокруг карликовой лошади и никак не может забраться ей на спину. Однако упорство корги берет свое, и через некоторое время собака достигает цели, запрыгивая на пони.
Хозяин лошади рассказал, что пони зовут Крикет, отмечает РенТВ. Пони очень добрый и вежливый и подает хороший пример другим лошадям.
При этом животное в результате несчастного случая лишилось одного глаза, но это не мешает ему дружить со всеми обитателями фермы.
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