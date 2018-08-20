ВИДЕО: Косенков опубликовал ролик из общественной бани в Петрозаводске

Лидер профсоюзов Карелии снял видео посещения бани на Красной в Петрозаводске.

"Друзья, ловите очередное позитивное видео. На этот раз из мужского отделения общественной бани на Красной. Я туда регулярно хожу, но вот видео снимаю впервые. Весьма непросто притащить телефон в парилку или моечную, устроить съемку и при этом получить понимание со стороны других многочисленных посетителей. Приходилось как-то маневрировать, чтобы чья-нить голая попа не попала в кадр", - написал на своей странице в "Инстаграме" Косенков.