ВИДЕО: Косенков опубликовал ролик из общественной бани в Петрозаводске

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Лидер профсоюзов Карелии снял видео посещения бани на Красной в Петрозаводске.
"Друзья, ловите очередное позитивное видео. На этот раз из мужского отделения общественной бани на Красной. Я туда регулярно хожу, но вот видео снимаю впервые. Весьма непросто притащить телефон в парилку или моечную, устроить съемку и при этом получить понимание со стороны других многочисленных посетителей. Приходилось как-то маневрировать, чтобы чья-нить голая попа не попала в кадр", - написал на своей странице в "Инстаграме" Косенков.
Ну, друзья ловите очередное позитивное видео. На этот раз из мужского отделения ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ на Красной 😀 Я туда регулярно хожу, но вот видео снимаю впервые. Весьма непросто притащить телефон в парилку или моечную, устроить съемку и при этом получить понимание со стороны других многочисленных посетителей 😂😂😂 Приходилось как-то маневрировать, чтобы чья-нить голая попа не попала в кадр. 😀 Всем хорошей недели! Будьте добрее 😉🙌 UPD: Необрезанный кадр смотрите в историях... #баня #воскресенье #россия #russia #sauna #hotvideo #good #хорошо #отдых #карелия #nu #man #topless #☺ #banya #karelia #karjala #goodnight #topless #добро
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