ВИДЕО: В Петрозаводске крыса выбежала на сцену во время выступления известной писательницы

Во время выступления писательницы Дины Рубиной в ДК "Машиностроитель" на сцену выбежала крыса.

Зрители запечатлели на видео, как в ДК "Машиностроитель" во время творческого вечера писателя и киносценариста Дины Рубиной в углу сцены появилась крыса, которая прыгала по лестницам, шныряла за занавеску и обратно.

"Куда смотрит администрация, - возмутился автор видео, - это неуважение к зрителям и выступающим".