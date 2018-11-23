10:11, 23 Ноября 2018
ВИДЕО: В Петрозаводске крыса выбежала на сцену во время выступления известной писательницы
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Во время выступления писательницы Дины Рубиной в ДК "Машиностроитель" на сцену выбежала крыса.
Зрители запечатлели на видео, как в ДК "Машиностроитель" во время творческого вечера писателя и киносценариста Дины Рубиной в углу сцены появилась крыса, которая прыгала по лестницам, шныряла за занавеску и обратно.
"Куда смотрит администрация, - возмутился автор видео, - это неуважение к зрителям и выступающим".
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