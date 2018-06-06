ВИДЕО: Квадрокоптер снял тысячу дельфинов "на прогулке" с двумя китами

В Тихом океане у берегов американского штата Калифорния беспилотник запечатлел полторы тысячи дельфинов, которые резвятся вокруг самки горбатого кита и маленького китёнка.

"Дельфины, похоже, действительно наслаждаются этим, и киты не очень беспокоятся", — прокомментировала ролик Нэнси Блэк, морской биолог из Станции наблюдения за китами бухты Монтерей.

Морские биологи считают, что соседство с китами помогает дельфинам приноравливаться к скорости и плыть быстрее, пишет life.