ВИДЕО: Квадрокоптер снял тысячу дельфинов "на прогулке" с двумя китами

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В Тихом океане у берегов американского штата Калифорния беспилотник запечатлел полторы тысячи дельфинов, которые резвятся вокруг самки горбатого кита и маленького китёнка.
"Дельфины, похоже, действительно наслаждаются этим, и киты не очень беспокоятся", — прокомментировала ролик Нэнси Блэк, морской биолог из Станции наблюдения за китами бухты Монтерей.
Морские биологи считают, что соседство с китами помогает дельфинам приноравливаться к скорости и плыть быстрее, пишет life.
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