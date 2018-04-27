ВИДЕО: Легковушка протаранила пикап в Петрозаводске

На Ключевой произошло столкновение легкового автомобиля с пикапом.

Авария произошла на пересечении улиц Ключевая и Судостроительная, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда пикап совершал левый поворот с улицы Ключевая на Судостроительную. В это же время легковой автомобиль двигался в прямом направлении по улице Ключевая вниз.

В ДТП жертв нет. Момент аварии запечатлела камера уличного наблюдения.