ВИДЕО: Легковушки не поделили дорогу на перекрестке в Петрозаводске

Авария с участием двух легковых автомобилей случилась на пересечении пр. Невского и ул. Луначарского.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария случилась 30 января в 18.27 когда один из участников движения поворачивал с Невского на улицу Луначарского, а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

В результате встречного столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

Аналогичные аварии на перекрестке проходили ранее.