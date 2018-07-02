ВИДЕО: Лиса прогуливается у дороги в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.

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