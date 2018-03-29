Видео: Лиса украла у мужчины кошелек, пока он ее снимал

Мужчина встретил лису на одной из улиц города, начал ее снимать, а она подкралась и украла у него кошелек.

Кажется, таким образом дикий зверь получил деньги за несогласованную съемку с его участием, шутит news.mail.

Мужчина встретил лису на одной из улиц города, начал ее снимать, а она подкралась и украла у него кошелек. Началась погоня, но хищник оказался быстрее человека.

Зверек оказался очень хитрым и спрятал кошелек в кустах. Хозяин нашел его только на следующее утро.