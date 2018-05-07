ВИДЕО: Любители трюков на велосипедах построили в Карелии песочный замок

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Замок изо льда и песка построили экстремалы-велосипедисты на берегу Ладоги, чтобы снять рекламный ролик.
В паблике "Видлица - News" опубликован видеоролик о том, как экстремалы-велосипедисты, любители трюков, построили в Карелии на берегу Ладоги замок изо льда и песка.
"Всего один рекламный ролик, - написали авторы видео, - то, ради чего было привезено 400 тонн песка на берег Ладоги".
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