ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло в центре Петрозаводска

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Два легковых автомобиля не поделили перекресток на улице Антикайнена и спровоцировали жесткое ДТП.
Авария произошла 17 марта в 23-38 на пересечении улиц Антикайнена и Красная, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автомобили двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях.
Встречное столкновение произошло на регулируемом перекрёстке в момент смены сигналов светофора, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Красная, а второй - двигался в прямом направлении.
В результате встречного столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка и тротуар.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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