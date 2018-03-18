ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло в центре Петрозаводска

Два легковых автомобиля не поделили перекресток на улице Антикайнена и спровоцировали жесткое ДТП.

Авария произошла 17 марта в 23-38 на пересечении улиц Антикайнена и Красная, передает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях.

Встречное столкновение произошло на регулируемом перекрёстке в момент смены сигналов светофора, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Красная, а второй - двигался в прямом направлении.

В результате встречного столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка и тротуар.

Транспортные средства получили механические повреждения.