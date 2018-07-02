ВИДЕО: Максим Галкин показал разнузданный танец на столе

Шоумен зажег на детском дне рождения так, что все только диву дались.

Ретродискотека, которой закончился праздник на Кипре, не оставила взрослых равнодушными, пишет "Узнайвсё".

Самым активным оказался Максим Галкин, который сплясал под один из главных западных хитов середины 90-х. Песня американской певицы Gala под названием "Greed from desire" в 1996 году рвала и российские, и иностранные танцполы. Максим тоже не остался в стороне — в год выхода композиции ему было 20 лет, и конечно, он отплясывал на дискотеках и тогда.

Галкин рассказал в комментарии под постом, что день рождения в гостях, куда его пригласили вместе с Аллой Пугачевой, ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте и всеми детьми, начинался очень прилично, но закончилось все "как всегда".

Поздним вечером Максим Галкин станцевал на столе такой разнузданный и зажигательный танец под хит 90-х, что подписчики его инстаграм-аккаунта обомлели.

В блоге появились десятки комментариев — как восторженных, так и изумленных.