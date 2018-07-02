Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 02 Июля 2018

ВИДЕО: Максим Галкин показал разнузданный танец на столе

По теме

Названы пять автомобилей, на которых лучше всего ездить по российским дорогам
02.07.18 22:00
Жующие хот-доги фанаты в кокошниках на матче Россия — Испания стали мемом
02.07.18 21:05
Роскачество сравнило российское и чешское пиво
02.07.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Шоумен зажег на детском дне рождения так, что все только диву дались.

Ретродискотека, которой закончился праздник на Кипре, не оставила взрослых равнодушными, пишет "Узнайвсё".

Самым активным оказался Максим Галкин, который сплясал под один из главных западных хитов середины 90-х. Песня американской певицы Gala под названием "Greed from desire" в 1996 году рвала и российские, и иностранные танцполы. Максим тоже не остался в стороне — в год выхода композиции ему было 20 лет, и конечно, он отплясывал на дискотеках и тогда.

Галкин рассказал в комментарии под постом, что день рождения в гостях, куда его пригласили вместе с Аллой Пугачевой, ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте и всеми детьми, начинался очень прилично, но закончилось все "как всегда".

Поздним вечером Максим Галкин станцевал на столе такой разнузданный и зажигательный танец под хит 90-х, что подписчики его инстаграм-аккаунта обомлели.

В блоге появились десятки комментариев — как восторженных, так и изумленных.

По теме

Названы пять автомобилей, на которых лучше всего ездить по российским дорогам
02.07.18 22:00
Жующие хот-доги фанаты в кокошниках на матче Россия — Испания стали мемом
02.07.18 21:05
Роскачество сравнило российское и чешское пиво
02.07.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей

Аналитика

Сегодня 11:29
Политкухня
Ничего не боится 2
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
Сегодня 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Самоотверженно и безбашенно
Такого спектакля очень давно не было в Петрозаводске. Может вообще никогда.
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»