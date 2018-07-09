Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 09 Июля 2018

ВИДЕО: Медведь вышел к машине жителей Карелии

По теме

ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей
09.07.18 07:15
В ходе предварительной приемки перинатального центра Карелии выявлено более двух тысяч недочетов
09.07.18 06:40
Женщины назвали самые большие ошибки мужчин в сексе
08.07.18 21:40
Все новости
Загрузка...

В Кеми люди кормили дикого зверя, кидая еду из машины.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители опубликовали видео, на котором запечатлели, как медведь вышел на дорогу к людям и не спешил уходить, доедая угощения, которые ему, по-видимому, кинули из машины.

По теме

ФОТО: Власти Петрозаводска предприняли кардинальные меры в борьбе с незаконной торговлей
09.07.18 07:15
В ходе предварительной приемки перинатального центра Карелии выявлено более двух тысяч недочетов
09.07.18 06:40
Женщины назвали самые большие ошибки мужчин в сексе
08.07.18 21:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло
02.07.2018, 11:29
Ничего не боится
02.07.2018, 19:10
ФОТО: Полину Гагарину заподозрили в анорексии
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
02.07.2018, 12:21
Билеты на самолет "Петрозаводск-Москва" подорожали в три раза

Аналитика

06.07.2018 14:44
Капитал
Огромная пропасть 6
На форуме "Диалог бизнеса и власти" о реальных проблемах поговорили вскользь.
"Этот закон антинародный и безнравственный" 2
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Ничего не боится 7
02.07.2018 11:29
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»