ВИДЕО: Медведь вышел к машине жителей Карелии

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В Кеми люди кормили дикого зверя, кидая еду из машины.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители опубликовали видео, на котором запечатлели, как медведь вышел на дорогу к людям и не спешил уходить, доедая угощения, которые ему, по-видимому, кинули из машины.
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