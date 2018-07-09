ВИДЕО: Медведь вышел к машине жителей Карелии

В Кеми люди кормили дикого зверя, кидая еду из машины.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители опубликовали видео, на котором запечатлели, как медведь вышел на дорогу к людям и не спешил уходить, доедая угощения, которые ему, по-видимому, кинули из машины.