ВИДЕО: Медвежьегорск поплыл

В Медвежьегорске талая вода угрожает частным домам.

В паблике "Медвежьегорск. Команда жителей. Перезагрузка" опубликовано видео, как огромная лужа, больше похожая на озеро, разлилась по дороге вдоль частных домов в городе.

"Вода с дороги уходит только во дворы, под дома, - сообщил комментатор в видеоролике, - сточных канав нет. Централизованной ливнёвки тоже не наблюдается. Колодец есть, но, по всей видимости, оттока туда нет. И ведь применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки. Но десятилетие никто эту проблему не решает".