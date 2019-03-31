ВИДЕО: Медвежьегорск поплыл

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В Медвежьегорске талая вода угрожает частным домам.
В паблике "Медвежьегорск. Команда жителей. Перезагрузка" опубликовано видео, как огромная лужа, больше похожая на озеро, разлилась по дороге вдоль частных домов в городе.
"Вода с дороги уходит только во дворы, под дома, - сообщил комментатор в видеоролике, - сточных канав нет. Централизованной ливнёвки тоже не наблюдается. Колодец есть, но, по всей видимости, оттока туда нет. И ведь применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки. Но десятилетие никто эту проблему не решает".
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