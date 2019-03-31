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Новости. Общество
09:32, 31 Марта 2019

ВИДЕО: Медвежьегорск поплыл

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В Медвежьегорске талая вода угрожает частным домам.

В паблике "Медвежьегорск. Команда жителей. Перезагрузка" опубликовано видео, как огромная лужа, больше похожая на озеро, разлилась по дороге вдоль частных домов в городе.

"Вода с дороги уходит только во дворы, под дома, - сообщил комментатор в видеоролике, - сточных канав нет. Централизованной ливнёвки тоже не наблюдается. Колодец есть, но, по всей видимости, оттока туда нет. И ведь применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки. Но десятилетие никто эту проблему не решает".

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Комментарии

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кир
2019-03-31 12:15:06
Всегда так было и будет. Это наше, родное.
Мизантроп
2019-03-31 13:14:41
кир, "Прошу отнестись с пониманием"(с) Хе-хе-хе...
однозначно
2019-03-31 11:58:22
И чьи это проблемы ? Судя по фото - у куркулей надежные заборы.
Серж
2019-03-31 11:51:47
Это не Финляндия и Чехия ( парф- в ) ,здесь бесполезно как то управлять , если никто уже не знает как .
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