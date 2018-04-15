ВИДЕО: Mercedes без тормозов врезался в Audi в Петрозаводске

На стоянке в карельской столице столкнулись дорогие иномарки, так как одна из них не была поставлена на ручной тормоз.

"Mercedes-Benz G-Class не был поставлен на ручник и покатился с пригорка, в итоге он врезался в Audi A6", - пишет очевидец на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария случилась в минувшую субботу.