Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
12:50, 31 Марта 2018

ВИДЕО: Мизулину, назвавшую пожар в Кемерово "ударом в спину" Путина, призывают уйти в отставку

По теме

Результаты Явлинского в Карелии - это "сокрушительное поражение", считает политолог 
27.03.18 14:05
"Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, чем в Карелии"
26.03.18 12:20
Песков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина после выборов
25.03.18 14:15
Все новости
Загрузка...

Свердловский юрист разместил на сайте Change.org петицию, в которой призывает сенатора Елену Мизулину сложить полномочия члена Совета Федерации из-за ее выступления на телеканале "Россия 1".

Сенатор Елена Мизулина стала участником ток-шоу Владимира Соловьева, где обсуждали пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Мизулина заявила, что пожар в торговом центре стал "ударом в спину" президента Владимира Путина, пишет "Общая газета".

"Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают", - заявила в видеозаписи эфира г-жа Мизулина и добавила, что сейчас глава государства нуждается в поддержке.

"Мизулина Елена Борисовна при обсуждении национальной трагедии высказала слова соболезнования не людям, которые потеряли своих родных и близких, а президенту. Она не сказала ни слова о человеческом горе, о погибших детях, ничего не предложила в качестве помощи пострадавшим, не выдвинула идей о предотвращении подобного в будущем. На прахе погибших, на истинном горе она восхваляла только одно лицо. Это бесчеловечно, ужасно и мерзко", - считает юрист Роман Лукичев, слова которого приводит Znak.com.

"В погоне за чинопочитанием, желанием выслужиться Елена Борисовна перешла все человеческие границы. Считаю, что это человек без души и сердца. И такой поступок этого человека не совместим со статусом члена Совета Федерации", - добавил юрист и призвал в петиции Мизулину сложить полномочия сенатора.

Напомним, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев первым делом также извинился за пожар с большим количеством жертв перед президентом Владимиром Путиным.

При пожаре в "Зимней вишне", по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

 

По теме

Результаты Явлинского в Карелии - это "сокрушительное поражение", считает политолог 
27.03.18 14:05
"Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, чем в Карелии"
26.03.18 12:20
Песков назвал формирование новой команды в числе первых задач Путина после выборов
25.03.18 14:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2018-03-31 14:23:15
Не понял, где можно поставить подпись?
goo
2018-03-31 14:00:02
Типа, прости нас, за то что горим и отвлекаем от проблем мирового масштаба.
кир
2018-03-31 13:57:38
Гнусный американский смуту разную делает в России. Зайдёшь туда, потом постоянно будут слать петиции подписывать. Выйти из него труднее, чем зайти.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
24.03.2018, 12:29
ВИДЕО: Страшные кадры из Мурманской области, где грузовой поезд сошел с рельсов

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 1
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 5
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2018 10:23
Личное мнение
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 5
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
Skoda Rapid устанавливает стандарты в сегменте компактных лифтбеков
29.03.2018 14:52
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
Левин и его ружья 8
29.03.2018 10:19
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»