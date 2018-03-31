ВИДЕО: Мизулину, назвавшую пожар в Кемерово "ударом в спину" Путина, призывают уйти в отставку

Свердловский юрист разместил на сайте Change.org петицию, в которой призывает сенатора Елену Мизулину сложить полномочия члена Совета Федерации из-за ее выступления на телеканале "Россия 1".

Сенатор Елена Мизулина стала участником ток-шоу Владимира Соловьева, где обсуждали пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Мизулина заявила, что пожар в торговом центре стал "ударом в спину" президента Владимира Путина, пишет "Общая газета".

"Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают", - заявила в видеозаписи эфира г-жа Мизулина и добавила, что сейчас глава государства нуждается в поддержке.

"Мизулина Елена Борисовна при обсуждении национальной трагедии высказала слова соболезнования не людям, которые потеряли своих родных и близких, а президенту. Она не сказала ни слова о человеческом горе, о погибших детях, ничего не предложила в качестве помощи пострадавшим, не выдвинула идей о предотвращении подобного в будущем. На прахе погибших, на истинном горе она восхваляла только одно лицо. Это бесчеловечно, ужасно и мерзко", - считает юрист Роман Лукичев, слова которого приводит Znak.com.

"В погоне за чинопочитанием, желанием выслужиться Елена Борисовна перешла все человеческие границы. Считаю, что это человек без души и сердца. И такой поступок этого человека не совместим со статусом члена Совета Федерации", - добавил юрист и призвал в петиции Мизулину сложить полномочия сенатора.

Напомним, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев первым делом также извинился за пожар с большим количеством жертв перед президентом Владимиром Путиным.

При пожаре в "Зимней вишне", по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.