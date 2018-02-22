ВИДЕО: Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках

На модном показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Reuters.

Подиумное пространство при этом было представлено в виде палаты с хирургическим столом в центре.

"Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе", — пояснил креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле.

Помимо голов, в качестве клатчей модели продемонстрировали детенышей драконов и змей.