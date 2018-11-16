ВИДЕО: Модный показ устроили на ж/д вокзале Петрозаводска

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В столице Карелии организовали показ коллекций финно-угорских дизайнеров и дизайнеров, работающих с темой Русского Севера.
Как сообщается в паблике "Карельский ремесленный кластер", публике показали коллекции дизайнеров: Маши Андриановой, Валентины Сундуковой-Решетниковой и Mademoiselle Oudmourte / Дарели Лели, а также коллекции от Беломорского Лоскута и Пряжинских ткачих / совместно с Машей Андриановой и Евгенией Маккоевой.
"Вишенкой на торте стал танец от Традиционного костюма Карелии", - отметили организаторы.
Карельский ремесленный кластер объединяет ремесленников, дизайнеров, экспертов, поставщиков материалов и точки продаж.
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