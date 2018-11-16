ВИДЕО: Модный показ устроили на ж/д вокзале Петрозаводска

В столице Карелии организовали показ коллекций финно-угорских дизайнеров и дизайнеров, работающих с темой Русского Севера.

Как сообщается в паблике "Карельский ремесленный кластер", публике показали коллекции дизайнеров: Маши Андриановой, Валентины Сундуковой-Решетниковой и Mademoiselle Oudmourte / Дарели Лели, а также коллекции от Беломорского Лоскута и Пряжинских ткачих / совместно с Машей Андриановой и Евгенией Маккоевой.

"Вишенкой на торте стал танец от Традиционного костюма Карелии", - отметили организаторы.

Карельский ремесленный кластер объединяет ремесленников, дизайнеров, экспертов, поставщиков материалов и точки продаж.